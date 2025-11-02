Γιάννης Λάλας: Το τηλεφώνημα – παγίδα και οι δύο εκτελεστές που τον σκότωσαν στην Αράχωβα

Το τηλεφώνημα για να βγει στο μπαλκόνι, οι δέκα σφαίρες από καλάσνικοφ και εννιάρι πιστόλι που καρφώθηκαν στο σώμα του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα και τα τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου, αποτελούν τα κομμάτια του παζλ που προσπαθεί να ενώσει το ανθρωποκτονιών για να φτάσουν στους δολοφόνους.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου, δολοφόνοι ήταν τουλάχιστον δύο. Πιθανότατα υπήρξε ομάδα υποστήριξης και θεωρούν ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούσαν όλες κινήσεις του 42χρονου Γιάννη Λάλα. Έτσι γνώριζαν ότι θα φύγει το Σαββατοκύριακο για το από ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα.

Ήξεραν σε ποιο δωμάτιο θα διέμενε και του έστησαν ενέδρα θανάτου. Στη συνέχεια αφού τον εκτέλεσαν, απομακρύνθηκαν με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, στο οποίο έβαλαν φωτιά και το έκαψαν, αφήνοντας μέσα τόσο το καλάσνικοφ όσο και το πιστόλι που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία και απομακρύνθηκαν από άλλο όχημα.

Οι αστυνομικοί αναλυτές του ανθρωποκτονιών αναφέρουν πως πρόκειται όχι μόνο για ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου αλλά και ένα δύσκολο σε εκτέλεση, στο οποίο πήραν μέρος δολοφόνοι με εμπειρία στη χρήση πυροβόλων όπλων, στην παρακολούθηση, αλλά και στη νυχτερινές επιθέσεις.

Παράλληλα έχουν πάρει το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο 42χρονος προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος τον κάλεσε για να βγει στο μπαλκόνι να μιλήσει και αν πρόκειται για παγίδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αστυνομικοί προσπαθούν από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, να εντοπίσουν στίγματα κινητών τηλεφώνων, για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής αλλά και προσέγγισης των δολοφόνων στο πολυτελές ξενοδοχείο που έμενε.

