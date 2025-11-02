Η Καρυστιανού απαντά για το εάν έχει ιδρύσει κόμμα: «Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή»

Με μία σκληρή ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», διαψεύδει ότι έχει δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, με το όνομα «Το κύμα» και όπως τονίζει η είδηση αυτή πρόκειται για «παραπλάνηση» και «διαβολή».

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού, που γίνεται λόγος συνεχώς για το εάν θα κατέβει ή όχι στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς έχει μεγάλη απήχηση με την προσπάθειά της να δικαιώσει τη μνήμη της κόρης της Μάρθης που ήταν ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ανέφερε στην ανάρτησή της πως το να αναφέρουν ότι έχει δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, χωρίς να ερωτηθεί καν είναι μία «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη συνέντευξή της, στο Politico για το ενδεχόμενο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα πολιτικό σχήμα η ίδια είχε τονίσει πως: «Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο, με τέτοιους ανθρώπους δίπλα, που τους φαντάζομαι, ναι, θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο».

