ΕΛΤΑ: Αυτή είναι η λίστα με τα 46 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» από αύριο, 3 Νοέμβρη

Την λίστα με τα 46 ταχυδρομικά καταστήματα που διακόπτουν την λειτουργία τους από αύριο (03.11.2025), έδωσαν στη δημοσιότητα τα ΕΛΤΑ.

Το «λουκέτο» στα εν λόγω καταστήματα (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Δωδεκανήσων) είναι μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ που θα οδηγήσει στο κλείσιμο 204 καταστήματα συνολικά.

Υπενθυμίζεται πως για καταστήματα της περιφέρειας δόθηκε παράταση τριών μηνών πριν διακοπεί η λειτουργία τους.

Πιο αναλυτικά, η λίστα με τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν από αύριο, είναι:

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171), ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR), ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3, ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΔΟΥ 2, ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.), ΧΑΝΙΩΝ

Πηγή: newsit.gr