Τέλος ο «Αγάπη μόνο» από την ΕΛΑΣ: Ο Τάσος Ποτσέπης μένει οριστικά εκτός Συνοριοφυλακής

Τέλος από την Ελληνική Αστυνομία ο Τάσος Ποτσέπης, που υπηρετούσε ως συνοριοφύλακας.

Ο Τάσος Ποτσέπης, μένει οριστικά εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας. Είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό από τα social media με το σύνθημα «Αγάπη μόνο». Η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η απόφαση βασίστηκε σε προηγούμενη πράξη της υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία -όπως αναφέρεται- δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της σύμβασής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου 4647/2019, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο Τάσος Ποτσέπης δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 104/2021, ενώ η πράξη διαγραφής του καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Τάσος Ποτσέπης, που είναι πολύ ενεργός στα social media, είχε προσληφθεί στην ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των προσλήψεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου των τελευταίων ετών, για την ενίσχυση των υπηρεσιών φύλαξης συνόρων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την οριστική λήξη της υπηρεσιακής του πορείας στο Σώμα.

Πριν από λίγο καιρό, ο Τάσος Ποτσέπης είχε καταγγείλει δημόσια μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι είχε λάβει χαμηλή ετήσια βαθμολογία από την υπηρεσία του, γεγονός που -όπως είχε αναφέρει- έθετε σε κίνδυνο την θέση του και την ανανέωση της σύμβασής του.

Πριν από δύο εβδομάδες ο Τάσος Ποτσέπης, έκανε ένα βίντεο στο instagram, στο οποίο μιλά ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος σχετικά με την αξιολόγηση του εντολέα του:

«Πώς είναι δυνατόν ο Αναστάσιος Ποτσέπης ο εντολέας μου να έχει κριθεί με κάτω από τη βάση βαθμολογία, αλλά σήμερα να εκτελεί χρέη σκοπού κεντρικής πύλης του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, που είναι στα σύνορα με Τουρκία; Απαντήστε μου λοιπόν, κύριοι, έχει λογική ένας άνθρωπος που βαθμολογείται ότι είναι ανίκανος, να του δίνεται όπλο με 30 φυσίγγια, 30 σφαίρες, με χειροπέδες, αλλά και την ικανότητα και το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε μπαίνει, εισέρχεται, εξέρχεται από τη δομή αυτή της Χίου, των μεταναστών;

Είναι ελληνικό κράτος αυτό, το οποίο επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φέρει οπλισμό και να κάνει μάχιμες εκτελεστικές θέσεις, αλλά παράλληλα να τον θεωρεί ανίκανο; Θα προσφύγουμε με κάθε μέσον σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωσή του συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει και θα φτάσουμε μέχρι τέλους».

Ο ίδιος είχε τονίσει πως δεν του είχε επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή και έκανε λόγο για αδικαιολόγητη βαθμολογία που έλαβε και με τον δικηγόρο του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο θα κινηθεί νομικά.

Πηγή: newsit.gr