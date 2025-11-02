Βορίζια: Φόβοι για αντίποινα στην κηδεία του 39χρονου

Παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στα αιματοκυλισμένα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (03.11.2025) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των ασύλληπτων δραστών.

Μετά το μακελειό το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025), με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, οι έρευνες στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης και στις γύρω περιοχές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του Φανούρη Καργάκη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχει, πλέον, ολοκληρωθεί και η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η σορός του 39χρονου είχε μεταφερθεί το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σώμα του Φανούρη Καργάκη εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα, με τη δεύτερη να είναι αυτή που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη γυναίκα, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού, και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», προχώρησε την Κυριακή (02.11.2025) σε αποκαλύψεις στις «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA με τη Νατάσα Γιάμαλη για τη βεντέτα που μετατράπηκε σε πόλεμο.

«Υπάρχει ανησυχία στην αστυνομία για συνέχεια της βεντέτας, γιατί λείπουν κάποια πρόσωπα, έχουν καταφύγει σε ορεινές περιοχές», επεσήμανε ο αστυνομικός ρεπόρτερ και πρόσθεσε:

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μία τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος της μίας προς την άλλη οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας με το σπίτι (σ.σ. που ανατινάχτηκε). Είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια «σασμού», δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε, καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη (04.11.2025), τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή φτάνει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

