Λάρισα: Έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας και τραυματίστηκε

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 32χρονη κοπέλα πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Λάρισα, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο βρισκόταν έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.

Η γυναίκα σώθηκε από θαύμα τα χειρότερα, ωστόσο «κληρονόμησε» σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανόν να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.

Πηγή: newsbomb.gr