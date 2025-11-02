Δημογλίδου από τα Βορίζια: «Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί συνέχεια»

Από τα Βορίζια η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε ότι έχει γίνει μια σύλληψη και μια προσαγωγή σήμερα, προσθέτοντας πως συνεχίζονται οι κατ'οίκον έρευνες στα σπίτια μία μέρα μετά το μακελειό.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και θα διαρκέσουν «για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία τόνισε πως η ΕΛ.ΑΣ. είναι αποφασισμένη να μην δώσει κανένα περιθώριο να υπάρξει συνέχεια στο τραγικό συμβάν που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις τραυματίες.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου βρίσκεται στα Βορίζια όπου προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε ότι «θα παραμείνουν οι δυνάμεις εδώ μέχρι να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί συνέχεια».

Πηγή: newsbomb,gr