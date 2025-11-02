Βαρθολομαίος: Η διατάραξη της εκκλησιαστικής ενότητας για γεωπολιτικούς σκοπούς είναι ύβρις

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε χθες, Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, κατά τη Θεία Λειτουργία στον προσφάτως πανηγυρίσαντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, της Ορθοδόξου Βουλγαροφώνου Κοινότητος της Πόλεως, κατά την οποία τέλεσε την Ακολουθία επί τη διασαλεύσει της Αγίας Τραπέζης, με την ευκαιρία της ολοκληρώσεως των εξωραϊστικών εργασιών εντός του ιερού βήματος και γενικότερα στον Ναό.

Ο μικρός μονόκλιτος σιδερένιος Ναός, του 19ου αιώνα, μετά την αποκατάσταση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του δεινού σχίσματος με το Βουλγαρικό έθνος, το 1945, υπήχθη στην πνευματική και Κανονική δικαιοδοσία της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

O Παναγιώτατος, στην ομιλία του, συνεχάρη πατρικώς και απένειμε την Πατριαρχική ευλογία του προς τον Πρόεδρο της Κοινότητος, Εντιμολ. Άρχοντα οφφικιάλιο κ. Δημήτριο Yotev και τους άξιους συνεργάτες του, οι οποίοι, όπως είπε, «υπό την καθοδήγησιν και το άγρυπνον βλέμμα του αγαπητού, δραστηρίου και πολλά κεκοπιακότος π. Χαραλάμπους, κατέβαλον κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά να ανακαινίσουν το ιερόν τούτο σκήνωμα και να το προφυλάξουν από την αρνητικήν επίδρασιν του πανδαμάτορος χρόνου».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή: Νίκος Παπαχρήστου

Σε άλλο σημείο της ομιλία τους ο Παναγιώτατος επεσήμανε:

«Ο έπαινος, λοιπόν, της Εκκλησίας προς όλους εκείνους, οι οποίοι καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην ευπρέπεια των Ιερών Ναών, των Αγιασμάτων και των άλλων κοινωφελών Ιδρυμάτων μας, είναι έπαινος δίκαιος και ολόθερμος, και ευχόμεθα οι θεάρεστες αυτές πράξεις να ευρίσκουν μιμητάς, ώστε η παράδοσις του Γένους των Ορθοδόξων να συνεχίζεται. Ιδιαιτέρως επί τους εδώ μοχθήσαντας και επί τας οικογενείας των επικαλούμεθα την χάριν του Αγίου Ιωάννου της Ρίλας, του οποίου η σεπτή μορφή κοσμεί πλέον τον Ναόν αυτόν εις το εξαιρετικής τέχνης αντίγραφον της ιεράς θαυματουργού εικόνος αυτού που κατεσκευάσθη εις την φερώνυμον εν Βουλγαρία Ιεράν Μονήν του, τη ευγενεί χορηγία του συμπροσευχομένου Ελλογιμωτάτου Δρος Ιλιγιάν Ματέεφ, τον οποίον ευχαριστούμεν και επαινούμεν εξ όλης καρδίας».

O Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρέθηκε ανάμεσα στο βουλγαρόφωνο ποίμνιό του.

«Δεν ξεχωρίζουμε την Κοινότητά σας από τις υπόλοιπες Κοινότητες της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Είσθε και εσείς πνευματικά μας τέκνα πολύ αγαπητά, όπως και οι ενταύθα διαβιούντες Ρωμηοί, Ρουμανόφωνοι, Ουκρανόφωνοι, Ρωσσόφωνοι, Γεωργιανόφωνοι Ορθόδοξοι πιστοί. "Ουκ ένι Ιουδαίος και Έλλην", δεν υπάρχουν δηλαδή διακρίσεις, αλλά όλοι μαζί αποτελούμε το ένα Σώμα της μιάς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Όλοι εμείς είμαστε οι προνομιούχοι, οι αξιωθέντες από τον Θεόν να αποτελούμε το άμεσον ποίμνιον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και να δεχώμεθα πρώτοι εμείς ως πλησιέστεροι την ζωογόνον πνοήν και θαλπωρήν της.

Ευχαριστούμε τον Θεόν των πατέρων μας διότι μένουμε εδώ στην Πόλι των πόλεων διατηρούντες και διακονούντες την συνείδησι της οικουμενικότητος της Ορθοδοξίας. Και κηρύττοντες την οικουμενικότητα αυτήν προς πάσαν κατεύθυνσιν, προς τους οικείους της πίστεως και προς τους εκτός, όχι μόνον με λόγους, αλλά και με πράξεις, πράξεις που οικοδομούν το Σώμα του Χριστού και διδάσκουν και γράφουν ιστορία. Και όταν ακόμη οι πράξεις αυτές δεν καταχωρίζωνται με εντυπωσιακούς πηχιαίους τίτλους εις τον ημερήσιον και τον περιοδικόν τύπον, πάντως γράφουν ιστορία.

Να είσθε, λοιπόν, υπερήφανοι που ως ποίμνιον του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ανήκετε στον πανίερο Οικουμενικό Θρόνο, «το μέγα τούτο πράγμα και όνομα», εις τοιούτον θεσμόν, ο οποίος επί αιώνας τώρα, από της ευλογημένης και καθηγιασμένης ταύτης έδρας του, εξακολουθεί να τρέφη τους απανταχού Ορθοδόξους με το θείον μάννα, «το γλυκαίνον τα των ευσεβών αισθητήρια». Να τους τρέφη και να μη εξαντλήται αυτό το μάννα, "το πάντοτε εσθιόμενον και μηδέποτε δαπανώμενον", αλλά τους μετέχοντας στηρίζον και εδραιώνον εις την Ορθόδοξον πίστιν, εις την υπομονήν, εις την ελπίδα, εις την ανεξικακίαν, εις την αγάπην. Ναί, εις την αγάπην, την οποίαν μας εδίδαξεν ο ίδιος ο Κύριος ημών να τρέφωμεν και να δεικνύωμεν ακόμη και προς τους εχθρούς και προς τους διώκτας μας».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε στους ιστορικούς, ιερούς και ακατάλυτους δεσμούς που συνδέουν το γένος των Βουλγάρων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επικείμενη ειρηνική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Μακ. Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Δανιήλ στην έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας.

«Την στιγμήν αυτήν αναμιμνησκόμεθα με ευγνωμοσύνην του αοιδίμου προκατόχου μας Πατριάρχου Βενιαμίν και όλων εκείνων, οι οποίοι συνέβαλαν στην άρσι του τραγικού Βουλγαρικού Σχίσματος και επανέφεραν την γαλήνη και την ειρήνη στην Εκκλησία. Ας είναι αιωνία η μνήμη των! Ο μισθός αυτών θα είναι ασφαλώς πολύς εν τοις ουρανοίς!

Και εμείς οι ζώντες συνεχίζουμε την εδώ εκκλησιαστική μας ζωή και την ιστορία μας. Πάντοτε κοντά και γύρω από την Μητέρα Εκκλησία, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθή τον επόμενο μήνα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, εδώ στην Πόλι μας, με κάθε τιμή και αγάπη και εγκαρδιότητα τον νέον Πατριάρχην Βουλγαρίας Μακαριώτατον αδελφόν κύριον Δανιήλ, ερχόμενον, μετά της τιμίας συνοδείας Του, ως άγγελον ειρήνης και κομίζοντα μήνυμα ειλικρινούς αγάπης και αφοσιώσεως της θυγατρός Εκκλησίας της Βουλγαρίας προς την Μητέρα αυτής Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν. Η επικειμένη ειρηνική επίσκεψι του Μακαριωτάτου μας συγκινεί ιδιαιτέρως, διότι η ειρήνη, η αγάπη και η αγαθή προαίρεσις είναι η μακραίων παράδοσις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το κριτήριον της 34ετούς ταπεινής ημών Πατριαρχικής διακονίας. Η Μεγάλη Εκκλησία ψάλλει διαρκώς διά μέσου των αιώνων τον ύμνον των αγγέλων: την ειρήνην επί της γης και την εν ανθρώποις ευδοκίαν.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Πηγή: Νίκος Παπαχρήστου

Και μεταξύ των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, καθώς και του λοιπού Χριστιανικού κόσμου, αλλά και μεταξύ των διαφόρων θρησκειών και μεταξύ των εθνών και των λαών επιθυμούμε και προσευχόμεθα και εργαζόμεθα αδιαλείπτως να βασιλεύη η ειρήνη, η αγάπη και η ενότητα. Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε πάντοτε συνεπής προς την γραμμήν αυτήν, την οποίαν εξ αρχής χάραξε εις τας προς πάντας σχέσεις αυτής. Όσοι δε διακυβεύουν την ενότητα αυτήν εν ονόματι γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων και χθαμαλών κινήτρων απόκτησης επιγείου εξουσίας, κεκαλυμμένης διά μανδύου δήθεν πνευματικότητος, διαπράττουν ύβριν ενώπιον του Θεού και βαρύτατον αμάρτημα!»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Παναγιώτατος ευλόγησε το πυκνό εκκλησίασμα και προέτρεψε όλους να δώσουν, «δυναμικόν παρών εις όλας τας εκδηλώσεις υποδοχής και τιμής προς τον Μακαριώτατον αδελφόν Πατριάρχην Βουλγαρίας κύριον Δανιήλ, με αποκορύφωμα το πανηγυρικόν Πατριαρχικόν συλλείτουργον που θα τελέσουμε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στις 26 Δεκεμβρίου. Να είσθε όλοι εκεί!»

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησαν με θερμούς λόγους ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Χαράλαμπος Nichev και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εντιμολ. κ. Δημήτριος Yotev, ενώ προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα της Κοινότητας προς τον Παναγιώτατο, τους επισήμους και προς τα πρόσωπα που βοήθησαν για την εξωραϊσμό του Ναού.

Εκκλησιάστηκαν ο Εξοχ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας κ. Borislav Gutsanov, οι Γενικοί Πρόξενοι της Βουλγαρίας στην Πόλη Εντιμ. κ. Vasil Valchev, και στην Αδριανούπολη Ευγεν. κ. Radoslava Kafedzhiyska, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και πρώην υπουργοί από την Βουλγαρία, κοινοτικοί παράγοντες και πολλά μέλη της Βουλγαροφώνου Κοινότητας της Πόλεως.

