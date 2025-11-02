Βορίζια: Δύο προσαγωγές από τα ΕΚΑΜ μετά το μακελειό – Μυστήριο με την κηδεία του 39χρονου

Η ΕΚΑΜ κάνει εφόδους σε σπίτια στα Βορίζια - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν οι δράστες - Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων από την Αθήνα στα σχολεία

Σε δύο προσαγωγές υπόπτων για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια προχώρησε σήμερα το πρωί η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δύο άτομα από τις εμπλεκόμενης οικογένειας της βεντέτες.

Στις εφόδους που κάνει η ΕΚΑΜ σε σπίτια του χωριού βρέθηκε και μία αδήλωτη καραμπίνα, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να βρεθούν όσοι εμπλέκονται στο χθεσινό αιματοκύλισμα, που οδήγησε στον θάνατο τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε ανήλικων παιδιών και μία 56χρονη γυναίκα, που είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο συγγενούς της.

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων στα σχολεία

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άνοιξε πυρ ο 39χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, την αρχή στους πυροβολισμούς φέρεται να έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα.

Η έκρηξη σε υπό κατασκευή κατοικία σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους. Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Πηγή: tovima.gr