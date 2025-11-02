Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

«Με έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», ήταν το μήνυμα που έστειλε η χήρα του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 με αφορμή τη μαφιόζικη εκτέλεση του Γιάννη Λάλα.

Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ έγραψε για τον Γιάννη Λάλα, τον άνθρωπο που κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του ότι «εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός». «Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Στάθας Καραϊβάζ

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.

«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Πηγή: newsbomb.gr