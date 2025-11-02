Κρήτη – Δημογλίδου για Βορίζια: «Νοσηλεύονται φρουρούμενοι δύο άνδρες, δεν έχουν βρεθεί ακόμη όπλα»

Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο νοτιοδυτικό Ηράκλειο, εξακολουθεί να μυρίζει «μπαρούτι» ένα εικοσιτετράωρο μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς.

Μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρης Μάλλιος –που έφτασε με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη– συνομιλούσε με τον διευθυντή της Διεύθυνσης και τους επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων ώστε να καθοριστούν προσεκτικά οι επόμενες κινήσεις στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών για το αιματοκύλισμα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό, αλλά και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται τυχόν εμπλοκή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι «δεν έχουν βρεθεί ακόμη όπλα από τις έρευνες των Αρχών», ενώ προσέθεσε ότι η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, μιλώντας στο ACTION24.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ολοκλήρωσε η κυρία Δημογλίδου.

