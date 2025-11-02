Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες

Σε φρούριο έχουν μετατραπεί τα Βορίζια του δήμου Φαιστού μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες από την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο αντίπαλες οικογένειες.

Το χωριό βρίσκεται υπό την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας λόγω φόβων για αντίποινα.

Οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία της φονικής συμπλοκής και τους λόγους της αναζωπύρωσης μιας βεντέτας. Οι πρώτες μαρτυρίες δείχνουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε από τον 39χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την άλλη πλευρά, εμπλέκονται δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κυρία Δημογλίδου.

Κλεισμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μιλάνε. Από τύχη υπήρξαν μόνο δύο θύματα, είπαν ορισμένοι κάτοικοι που μίλησαν σε δημοσιογράφους μέσα από τα σπίτια τους εχθές.

Ενώ συγκλονίζει η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: «Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν μαζεμένα γύρω στα δέκα άτομα, πέρασε ένα μαύρο αγροτικό και άρχισαν να ρίχνουν και από τη μία μεριά και από την άλλη. Εγώ έφαγα πέντε με έξι σφαίρες».

Πώς αναζωπυρώθηκε η βεντέτα

Η κατάσταση στο χωριό ήταν τεταμένη ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκε στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Το οίκημα υπέστη σοβαρές ζημιές και στο σημείο έσπευσε περιπολικό, το οποίο παρέμεινε στον τόπο της έκρηξης όλη τη νύχτα.

Το πρωί του Σαββάτου, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιούσε αυτοψία, πυροβολισμοί ξέσπασαν στην είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και σε λίγο αργότερα στο χωριό έφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρέθηκε βαριά τραυματισμένος ο 39χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία περιγράφουν μια σκηνή χάους: ο 39χρονος, φτάνοντας με το αυτοκίνητό του στο χωριό γύρω στις 10:30 το πρωί, συνάντησε εξοργισμένα μέλη της αντίπαλης οικογένειας για την έκρηξη της προηγούμενης νύχτας.

Μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους και αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την άλλη οικογένεια τραυματίστηκαν δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Την ίδια ώρα, τα Βορίζια θυμίζουν φρούριο: ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν κάθε σημείο στο χωριό, ενώ από σήμερα αναλαμβάνει δράση και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα. Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου έχουν μεταφερθεί οι νεκροί και οι τραυματίες.

