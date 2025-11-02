Βεντέτα στα Βορίζια: Ο καυγάς μπροστά στους αστυνομικούς λίγο πριν το μακελειό και ο «σασμός» που έσπασε

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή μέσα και γύρω από το χωριό, καθώς το ενδεχόμενο νέου κύκλου βίας δεν έχει αποκλειστεί.

Όλα τα βλέμματα της ΕΛΑΣ βρίσκονται στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, όπου δύο άνθρωποι, έπεσαν νεκροί ενώ ακόμη 4 τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή μέσα και γύρω από το χωριό, καθώς το ενδεχόμενο νέου κύκλου βίας δεν έχει αποκλειστεί. Ευρεία σύσκεψη, υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Δημήτρη Μάλλιο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Το ζητούμενο, όπως τονίζεται, είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή, όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι. Ο φόβος είναι ότι η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

Ο καυγάς μπροστά στους αστυνομικούς πριν το μακελειό

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, σε ελάχιστο χρόνο, οι αστυνομικοί που πήγαν, το πρωί του Σαββάτου (01/11), στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης για αυτοψία, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ένοπλης σύρραξης.

Είχε μόλις ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη (ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε δύο μασούρια δυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι). Εκεί παρόντα ήταν μέλη της οικογένειας που ήταν εμφανώς αναστατωμένα, αλλά η όλη κατάσταση έδειχνε να είναι υπό σχετικό έλεγχο. Ναι μεν υπήρχε θυμός και εκνευρισμός, όμως τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε. Όπως περιγράφεται, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς να μεταβούν για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Τότε φέρεται να προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί, σαν ριπές. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, άρχισαν να καταφθάνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Ο σασμός που δεν τηρήθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί.

Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως «κουκούλωσε» το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως μας αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή. Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος «σασμός» με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο «σασμός» φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το χθεσινό μακελειό.

