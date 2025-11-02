Νεκρός στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας – Ήταν μέλος της Greek Mafia και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου (1/11/25), σε ξενοδοχείο, σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας, το τελευταίο διάστημα φέρεται να πρωταγωνιστούσε σε γνωστές ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στο ξενοδοχείο που βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα, εντοπίστηκε και ένα καμμένο αυτοκίνητο που φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Το παρατσούκλι ήταν «μπόντι μπίλντερ» και είχε κατηγορηθεί -αλλά αθωώθηκε- για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Τον περασμένο Μάιο, είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας του στα Άνω Λιόσια, ωστόσο τότε σώθηκε γιατί βρισκόταν σε θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Οι δράστες τότε, είχαν αδειάσει τουλάχιστον 2 γεμιστήρες Καλάσνικοφ στο πανάκριβο αυτοκίνητο του 42χρονου, ο ίδιος ωστόσο υποστήριξε πως δεν γνωρίζει ποιος και γιατί του επιτέθηκε…

