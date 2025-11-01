Δύσκολη νύχτα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα με τους δύο νεκρούς: Ώρες αγωνίας και φόβοι για αντίποινα – Αναζητούνται 3 άτομα

Συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια στο Ηράκλειο, μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, από δύο οικογένειες του χωριού που αποφάσισαν να αναβιώσουν την μεταξύ τους βεντέτα με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 39χρονου και μιας 55χρονης και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων δύο.

Το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, συνέβη όταν οι σφαίρες έπεσαν βροχή στα Βορίζια Ηρακλείου με 2 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ πολλοί ήταν και τραυματίες, με την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι δραματική και τις αρχές να έχουν στείλει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να σταματήσει το περιστατικό πριν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο.

Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό.

Το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοκ, και φρουρούμενο, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούν να σταθούν όρθιες μέσα στο πένθος τους.

Οδύνη και πένθος στα Βορίζια

Η σύζυγος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, βυθισμένη στον πόνο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη τραγικό καθήκον. Τα τρία μικρότερα παιδιά του ζευγαριού ήταν αβάπτιστα, γεγονός που, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, δεν επιτρέπει την τέλεση της κηδείας του γονέα πριν πραγματοποιηθούν οι βαπτίσεις.

Έτσι, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών του σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου, όπως ορίζει το έθιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, φαίνεται να υπέκυψε από ανακοπή καρδιάς με την νεκροψία νεκροτομή να ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η κόρη της νεκρής γυναίκας, με τις δύο τους να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της 55χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

Το χρονικό και το μοιραίο σπίτι

Ένα σπίτι φαίνεται ότι στάθηκε η αφορμή να ξεκινήσει ο νέος κύκλος αίματος στο πολύπαθο από τις βεντέτες χωριό της Κρήτης.

Οι δύο οικογένειες, μετά από σασμό, φαίνεται να είχαν οριοθετήσει τις περιοχές τους, όμως μέλος της μίας, αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης.

Αφού υπήρχε μία διαμάχη σχετικά, φαίνεται ότι η διαφορά αυτή δεν λύθηκε οικονομικά όπως είχε προτείνει 3η οικογένεια από τα Χανιά που έπαιζε τον ρόλο του συμβιβαστή.

Έτσι το βράδυ της Παρασκευής 31.10.2025, εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε έξω από το νεόδμητο σπίτι, εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άλλη οικογένεια, υπερηφανεύτικε ότι εκείνη προκάλεσαν την έκρηξη, με το κλίμα να ξεκινά να γίνεται έκρυθμο.

Πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα

Αστυνομικοί που είχαν μεταβεί το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια προκειμένου να κάνουν αυτοψία, μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, βρέθηκαν μέσα στην «εμπόλεμη ζώνη».

Είχε μόλις ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη (ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε δύο μασούρια δυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι).

Όπως περιγράφεται, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς να μεταβούν για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών, με τους εμπλεκόμενους λόγω και της υψομετρικής διαφοράς, να πυροβολούν οι μεν από πάνω προς τα κάτω, και οι δε από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα τον δραματικό απολογισμό των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες με ενισχύσεις από την Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται τουλάχιστον 3 άτομα από τη μια από τις εμπλεκόμενες οικογένειες

Οι δυνάμεις της Αθήνας έρχονται ενισχυτικά και εκτιμάται ότι δεν θα σταματήσουν οι έρευνες και το «πρεσάρισμα» μέχρι να συλληφθούν άμεσα όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Είναι σαφές ότι έρχονται δύσκολες ημέρες και απαιτούνται ισχυρότατες δυνάμεις σε 24ωρη βάση, με τον φόβο να συνεχιστούν τα αντίποινα και η κατάσταση να ξεφύγει και πάλι.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι παρά το μακελειό, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στόματα παραμένουν κλειστά καθώς πολύτιμοι μάρτυρες δεν έχουν κατονομάσει τα άτομα που ενεπλάκησαν ενώ και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι μέχρι στιγμής «εξαφανισμένα», παρά το ότι οι αρχές έκαναν φύλλο και φτερό τα σπίτια στο χωριό.

Όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του Mega, η ένταση είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα και οι εμπλεκόμενες οικογένειες δεν ήταν δύο άλλα τρεις. Επίσης μία οικογένεια από τα Χανιά προσπάθησε να κάνει σασμό στις οικογένειες, όμως, μία υποτιμητική κουβέντα μεταξύ των μελών των οικογενειών, ήταν αρκετές να ξανανάψουν τη σπίθα της βεντέτας.

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε Λασίθι και Ηράκλειο

Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας και τις οικογένειές τους, που βυθίστηκαν στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις με τους κτηνοτρόφους όπως αναφέρουν, να θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Κλειστά τα σχολεία στον δήμο Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πηγή: newsit.gr