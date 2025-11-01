Καλαμάτα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος μετά την επίθεση από ροτβάιλερ - Τι αποκάλυψε ο γιος του

Ο 76χρονος άνδρας που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ σκυλί του στην Καλαμάτα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος, πλέον έχει σταθεροποιηθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τραυματίας δεν έχει υποστεί σοβαρή βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο, αλλά φέρει πολλά τραύματα, κυρίως στα χέρια και δευτερευόντως στα πόδια. Οι γιατροί προγραμματίζουν να τον υποβάλουν στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις, μόλις κριθεί αναγκαίο.

Ο γιος του τραυματία ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη όταν ο 76χρονος προσπάθησε να περιποιηθεί το σκυλί του, το οποίο είχε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του. Προφανώς, αυτή η κίνηση προκάλεσε την επιθετικότητα του ζώου, με αποτέλεσμα την πεντάλεπτη επίθεση.

Ο άνδρας τελικά κατάφερε να απεμπλακεί, βρήκε το τηλέφωνό του και ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ. Η πρόσβαση στον χώρο ήταν δύσκολη λόγω του σκύλου και χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας για να μπορέσει το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον 76χρονο.

