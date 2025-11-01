Βεντέτα στα Βορίζια: Το χρονικό του μακελειού - Η ένταση για ένα σπίτι και το τροχαίο

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την αιματηρή επίθεση στα Βορίζια Ηρακλείου, με απολογισμό έως τώρα δύο νεκρούς και πάνω από 10 τραυματίες, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι ότι η βεντέτα μπορεί να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο νεκρών είναι μέλος της μίας οικογένειας, ενώ η νεκρή γυναίκα φέρεται να έχει καταλήξει από ανακοπή καρδιάς.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά - όπου ήταν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο - για το μνημόσυνο του πατέρα της, που επρόκειτο να γίνει αύριο. Όπως λέει η ΕΛΑΣ, πρόκειται για παράπλευρη απώλεια, όπως και με δύο τραυματίες που βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.

Πώς φτάσαμε στο μακελειό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήρθε ξαφνικά, καθώς ήταν, η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με παρελθόν γεμάτο προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα επεισόδια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, περίπου ένα χρόνο πριν, στη διάρκεια κοινωνικής συνάθροισης, οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ένοπλου επεισοδίου, ενώ μάλιστα το περιστατικό, είχε καταλήξει ακόμη και σε τροχαίο.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, «πήγαιναν πόρτα-πόρτα» για να πάρουν καταθέσεις, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Όπως συχνά συμβαίνει στην Κρήτη, τα στόματα έμειναν κλειστά και επικράτησε ο «νόμος της σιωπής», όπως και σε αρκετές ακόμα ανάλογες αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών.

Η αγορά σπιτιού

Η κατάσταση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της μίας οικογένειας, η οποία διαμένει σε τελείως άλλη πλευρά των Βοριζίων από την άλλη οικογένεια, αγόρασε οικοδομή κοντά στην «αντίπαλη πλευρά» και ξεκίνησε εργασίες για την ολοκλήρωσή του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα την άλλη πλευρά, ίσως επειδή βρέθηκαν ξαφνικά «δίπλα δίπλα» ή γιατί ίσως υπήρχε ενδιαφέρον για το ίδιο ακίνητο.

Η τοποθέτηση της βόμβας στην οικοδομή, για την οποία ο δράστης δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, φαίνεται να ήταν η θρυαλλίδα των εξελίξεων.

Εκτιμάται ότι στη συνέχεια υπήρξε τυχαία συνάντηση μελών των δύο οικογενειών, που κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους. Υπήρξε ένα τετ α τετ που αποτέλεσε τη «σπίθα» για το μακελειό που ακολούθησε. Άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως η μια πλευρά στην άλλη, αδιαφορώντας ποιοι περνούσαν, ποιοι βρίσκονταν σε παρακείμενα καταστήματα, ακόμα και μπαλκόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις τραυματίες, 26 ετών, τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, όπου έχουν μεταφερθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού.

Όπως λένε από την ΕΛΑΣ, μεταβαίνουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, μαζί με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), Φώτη Ντουίτση.

Μαζί τους θα βρίσκεται και ειδική ομάδα 10 ατόμων από τη ΔΑΟΕ για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Επιπλέον, αύριο θα μεταβούν και ομάδες ΕΚΑΜ από την Αττική, οι οποίες θα μείνουν μόνιμα στο χωριό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης και την ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε το πρωί εξέδωσε η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει, «πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ».

Πηγή: ethnos.gr