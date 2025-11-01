Το σπίτι που «ξύπνησε» τη βεντέτα στα Βορίζια - Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό με νεκρούς και τραυματίες

Η αγορά ενός σπιτιού φαίνεται πως ήταν η αρχή της κόντρας δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου της Κρήτης.

Η συνέχεια δόθηκε με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι και τελικά η κόντρα ανάμεσα σε δύο οικογένειες οδήγησε στο μακελειό το πρωί του Σαββάτου.

Το σπίτι που προκάλεσε τη φονική κόντρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στη πάνω πλευρά (πάνω χωριό). Η κίνηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την οργή της άλλης οικογένειας, με το τοπικό μέσο να επικαλείται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πως με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Το βράδυ της Παρασκευής όμως άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο επίμαχο σπίτι, το οποίο ήταν υπό ανέγερση και όπως φαίνεται αυτό οδήγησε στο μακελειό.

Κόντρα και για τα βοσκοτόπια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν και άλλες διαφορές εδώ και χρόνια και είχαν να κάνουν με βοσκοτόπια στην περιοχή και γι αυτό κατά το παρελθόν μέλη των δύο οικογενειών είχαν επιχειρήσει να λύσουν και τότε τις διαφορές τους με τα όπλα. Σημειώνεται πάντως ότι το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και τους νεκρούς σήμερα το πρωί δεν δεν σχετίζεται με τη βεντέτα πριν από 70 χρόνια, το 1955.

Πηγή: iefimerida.gr, creta24.gr