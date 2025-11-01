Πέτρος Φιλιππίδης: Επιστρέφει στο θέατρο; - Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

Για την πυρκαγιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη και τις προτάσεις που έχει δεχθεί να επιστρέψει στο θέατρο, μίλησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδης ανέφερε ότι μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του ηθοποιού, ο ίδιος εξακολουθεί να φιλοξενείται σε φιλική κατοικία, και αναμένει για το πόρισμα της εγκληματολογικής υπηρεσίας της αστυνομίας που έχει ζητήσει η πυροσβεστική για να δουν από που προήλθε η πυρκαγιά. Ακόμη, ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη ανέφερε ότι πρόκειται να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο για να ανατρέψουν την καταδικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί σε βάρος του για τις δυο απόπειρες βιασμού.

«Δέχεται προτάσεις για να επιστρέψει στο θέατρο»

Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τις προτάσεις που δέχεται ο ηθοποιός προκειμένου να επιστρέψει στο θέατρο.

«Αυτό από το οποίο πάσχει, δεν θεραπεύεται. Ο σακχαρώδης διαβήτης και μάλιστα προχωρημένος, όπως είναι στον Πέτρο Φιλιππίδη, σιγά σιγά τρώει όλο τον οργανισμό. Το παλεύει, δίνει τη μάχη του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι σκηνοθέτες, όλοι οι παραγωγοί πλέον έχουν επικοινωνία μαζί του, πλην ενός ηθοποιού», είπε αρχικά ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Μη μου ζητήσετε να τον ονομάσω, δεν θα το κάνω. Αυτόν θα τον φωτογραφίσει ο ίδιος ο Πέτρος Φιλιππίδης όταν αποφασίσει να μιλήσει, και θα μιλήσει. Δέχεται προτάσεις για να επιστρέψει στο θέατρο, αλλά στην παρούσα φάση, ενώ τον συγκινούν αυτές οι προτάσεις, ακόμα θέλει να δοθεί η τελευταία μάχη στον Άρειο Πάγο και να αποτινάξει από πάνω του την κατηγορία που του αποδόθηκε», πρόσθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πηγή: newsbomb.gr