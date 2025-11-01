Τουλάχιστον 3 νεκροί από τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου - Συνεχίζονται οι πυροβολισμοί σε φαράγγι, έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Χάος το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μετά από μαζικούς πυροβολισμούς με καλάζνικοφ στο χωριό Βορίζια, στο Ηράκλειο, αποτέλεσμα κρητικής βεντέτας δύο οικογενειών.





Αυτή την ώρα παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο χωριό ο «πόλεμος» των δύο οικογενειών συνεχίζεται στο φαράγγι του χωριού ενώ μέχρι στιγμής έχουν πέσει πάνω από 2.000 σφαίρες.



Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας, ενώ η μία από τις γυναίκες φαίνεται πως πέθανε μετά από ανακοπή. Ο νεκρός άντρας είναι ένας εκ των δραστών που άνοιξαν πυρ στο χωριό.



Με αγροτικά οι τραυματίες στα νοσοκομεία



Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» σε διαφορετικά νοσοκομεία (σ.σ. Κέντρο Υγείας Μοιρών και Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας), τα οποία είναι φρορούμενα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία.



Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων, ωστόσο τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, καθώς το περιστατικό δεν έχει τελειώσει.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.



Η έκρηξη που προκάλεσε το αιματοκύλισμα

Αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ στα Βορίζια.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.



Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

