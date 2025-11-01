Κρήτη: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που δολοφόνησε 52χρονο

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη (28.10.2025), ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.
Ο 23χρονος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».
Η δολοφονία συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος στην πίστα.
Ο πυροβολισμός από τον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη, ήταν εξ επαφής. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο νεαρός τράπηκε σε φυγή και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
