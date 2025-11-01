Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο 50χρονος ζούσε μόνος του και τον βρήκε μία ηλικιωμένη, η οποία άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του.
Πηγή: protothema.gr
Πάτρα: 50χρονος έπεσε από δεύτερο όροφο στην πίσω αυλή πολυκατοικίας και πέθανε