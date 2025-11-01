Ασπρόπυργος: «Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις» - Ερωτήματα για τον θάνατο 10χρονης σε σχολείο

Συγκλονίζει η είδηση ότι μια μαθήτρια ηλικίας 10 ετών έχασε τη ζωή της έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, εντός του προαυλίου σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, η 10χρονη περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου, όταν ξαφνικά κατέρρευσε. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Η 10χρονη διακομίσθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στη μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα και σίγουρα έχει αρχίσει η διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε και την ανάκριση αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστεύω ότι θα φωτίσει τα αίτια του θανάτου.

Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχω ζήσει και παλιότερα ειδικά όταν ήμουν ειδικευόμενος. Ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά ακόμη και γιατροί που συμμετέχουν στην ανάνηψη σοκάρονται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το τι έχει συμβεί. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, δεν ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού», εξήγησε ο Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Πηγή: newsbomb.gr