Σαλαμίνα: Κατακρεούργησαν την 75χρονη με χτυπήματα στο κεφάλι - Το βίντεο που «καίει» τους δράστες

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της άγριας ληστείας μετά φόνου που σημειώθηκε στη Σαλαμίνα με θύμα μία 75χρονη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Ικάρων, από την κόρη της φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από μπουκάλι.

Στα χέρια των Αρχών βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο καταγράφονται δύο ύποπτα άτομα να σπάνε το τζάμι του παραθύρου και να εισέρχονται στο σπίτι της ηλικιωμένης. Το υλικό εξετάζεται καρέ-καρέ για τον εντοπισμό των δραστών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ ειδικά κλιμάκια της Ασφάλειας Πειραιά συλλέγουν αποτυπώματα και DNA από το σημείο. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή: newsbomb.gr