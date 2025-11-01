Ηράκλειο: Τα στοιχεία που «δείχνουν» έγκλημα με τους δύο νεκρούς - Σακούλα στο κεφάλι, ματωμένο μαχαίρι και τρίτο πρόσωπο

Ο γιος της ηλικιωμένης «βούτηξε στο κενό» - Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς μέσα στο διαμέρισμα.

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Μασταμπά Ηρακλείου, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χαλέπας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που πιθανότατα τους εμπόδισε να διαφύγουν από το φλεγόμενο σπίτι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν χρόνο για να παραβιάσουν την πόρτα και να προσεγγίσουν το σημείο, όπου τελικά εντόπισαν δύο απανθρακωμένα σώματα στο σαλόνι – μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 85 ετών και έναν άνδρα που φέρεται να ήταν κατάκοιτος μετά από εγκεφαλικό.

Η σακούλα στο κεφάλι και το ματωμένο μαχαίρι

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ένας εκ των νεκρών βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι, στοιχείο που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις Αρχές, καθώς δεν αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς μέσα στο διαμέρισμα, ενώ περισυλλέχθηκαν ευρήματα που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα, μεταξύ των οποίων ένα μαχαίρι και ένα σακουλάκι με ίχνη αίματος.

Ο γιος της ηλικιωμένης «βούτηξε στο κενό»

Τραγική φιγούρα, ο 60χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος απεγκλωβίστηκε αρχικά από τους πυροσβέστες, αλλά λίγο αργότερα ανέβηκε στην ταράτσα γειτονικού κτιρίου και, παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων, έπεσε στο κενό. Το σώμα του προσγειώθηκε σε λαμαρίνες και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ήταν εκτεταμένη, με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι κάτοικοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, με τη συνδρομή ιατροδικαστή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

