Σχολεία: Τεράστιες οι ελλείψεις εκπαιδευτικών - Διαμαρτυρίες από μαθητές και γονείς

Η Σοφία Ζαχαράκη υποστηρίζει ότι οι κενές θέσεις στα σχολεία είναι περίπου 3.500 οι οποίες θα καλυφθούν με την Γ' φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις αναπληρωτών ζητούν οι γονείς, που βλέπουν τα παιδιά τους να χάνουν διδακτικές ώρες, επειδή δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών, ενώ κοντεύουν να συμπληρωθούν δυο μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών έχει καθυστερήσει και όπως δείχνουν τα πράγματα για τουλάχιστον δυο εβδομάδες ακόμη οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να φτάσουν στα σχολεία.

Από την πλευρά των δασκάλων και καθηγητών τα κενά υπολογίζονται σε περίπου 8.000 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, αριθμό με τον οποίο δεν συμφωνεί το υπουργείο Παιδείας καθώς όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η τρίτη φάση θα καλύψει 3.500 προσλήψεις. Τα κενά εντοπίζονται σε βασικά μαθήματα όπως φιλολογικά , Φυσικής και Πληροφορικής. Επίσης σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, με την Παράλληλη Στήριξη και το Ολοήμερο Σχολείο, να έχουν σοβαρά προβλήματα.

Τι λέει το υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υποστηρίζει ότι οι κενές θέσεις στα σχολεία είναι περίπου 3.500 οι οποίες θα καλυφθούν με την Γ' φάση πρόσληψης αναπληρωτών, η οποία θα γίνει μέχρι 15 Νοεμβρίου. Από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης παραδέχτηκε ότι: «Σαφώς υπάρχουν κενά, σαφώς είμαστε σε εγρήγορση, σαφώς ο στόχος μας είναι να εξαλείψουμε τις καθυστερήσεις. Και με το τελευταίο στάδιο των αναπληρωτών καθηγητών θα κάνουμε τα πάντα, για να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία. Προσπαθούμε και το τελευταίο κενό που υπάρχει να το καλύψουμε, κενά που πολλές φορές δεν εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από εκπαιδευτικούς που παίρνουν μόνιμες θεσμοθετημένες άδειες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυναμικά κενά τα οποία εμείς βρισκόμαστε εδώ για να τα καλύψουμε».

Οι άδειες των εκπαιδευτικών

Ο υφυπουργός απέδωσε το πρόβλημα των κενών στα σχολεία και στις άδειες που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, λέγοντας χαρακτηριστικά : Εμείς δείχνουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς και καλά κάνουν και παίρνουν τις θεσμοθετημένες άδειες τις οποίες δικαιούνται. Παρ’ όλα αυτά, εκ των πραγμάτων το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να ξέρει όταν διορίζει, για παράδειγμα, δέκα χιλιάδες μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι το 20%-25% θα πάρει απευθείας άδεια.

Αντιπαράθεση και στη Βουλή για τα κενά στα σχολεία

Το ζήτημα των σοβαρών κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία μεταφέρθηκε και στη Βουλή όπου υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στ. Παραστατίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «για μία ακόμη σχολική χρονιά αποδεικνύεται ανέτοιμη να αντιμετωπίσει ένα πάγιο πρόβλημα: την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς». Όπως σημείωσε, «παρά τις 11.000 προσλήψεις της Β΄ φάσης, παραμένουν 15.351 ακάλυπτα κενά σε όλη τη χώρα», κάνοντας λόγο για «μια δυστοπική πραγματικότητα στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, με χαμένες διδακτικές ώρες και μαθητές που δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία τους».

Απαντώντας, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τους διορισμούς και τις προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 8.900 νέοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ», ενώ «το σύνολο των μόνιμων διορισμών της περιόδου 2020–2025 ανέρχεται σε 44.756». Η υπουργός τόνισε επίσης ότι «μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 28.156 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, εκ των οποίων 19.477 στην Πρωτοβάθμια και 8.679 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διαβεβαιώνοντας πως «το υπουργείο επιδιώκει τη στελέχωση όλων των σχολείων με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς».

Πηγή: ethnos.gr