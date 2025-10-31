Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον (vid)

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Φρικιαστικό το βίντεο της δολοφονικής επίθεσης από τον σκύλο.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία, η είδηση πως 76χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο, ροντβάιλερ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο του, σε αύλειο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στην περιοχή.

Μια γυναίκα, κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας πως «σκύλος δάγκωνε άνθρωπο». Στον χώρο του καταστήματος μετέβη αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να ακινητοποιήσει το σκυλί που συνέχισε την επίθεσή του στον 76χρονο.

Ακολούθως στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί, που επίσης κατέβαλαν προσπάθειες για να απομακρύνουν τον σκύλο πάνω από τον άνδρα και τον …κατασπάραζε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των αστυνομικών βλέποντας πως η ζωή του 76χρονου βρισκόταν σε κίνδυνο πυροβόλησε προς τον σκύλο, κατορθώνοντας να τραυματίσει θανάσιμα το ροντβάιλερ και να σώσει τον άνδρα που βρισκόταν πεσμένος και σοβαρά τραυματίας.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα δίχως ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο σκύλος βρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο.

Πηγή: newsbomb.gr