Κασιδιάρης για Φύσσα: «Άθλια και καταδικαστέα η δολοφονία του, με δολοφόνησε και μένα

Για «σωρεία παραβιάσεων κάθε αρχής της δίκαιης δίκης» έκανε λόγο απολογούμενος στο εφετείο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος, μαζί με τον Γιάννη Λαγό, είναι οι μόνοι που παραμένουν στη φυλακή, όπου εκτίουν τις πρωτοδίκες ποινές που τους επιβλήθηκαν ως κεντρικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος σήμερα ήρθε χωρίς συνοδεία στο δικαστήριο καθώς κάνει χρήση ολιγοήμερης άδειας, μίλησε για «βάρβαρες παραβιάσεις», σημειώνοντας: «Εγώ προσήλθα για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις αλλά όποτε γίνεται τέτοια παραβίαση θα την καταγγείλω, θα καταγράφεται και μετά θα απαντώ. Όλα τα δικαιώματα μου πρέπει να γίνουν σεβαστά».

Μάλιστα ανέφερε πως εργαλείοποιήθηκε σε βάρος του η καταδίκη και το κατηγορητήριο. Δίνοντας το στίγμα της απολογίας του, υποστήριξε ότι συντάσσεται με την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως του πρωτόδικου δικαστηρίου, Αδαμαντίας Οικονόμου. «Έκανε ποινική διερεύνηση κι όχι ένα πολιτικό συνοθύλευμα. Είπε ότι δεν αποδείχθηκε κεντρικός σχεδιασμός ή εντολή για μεμονωμένες πράξεις από στελέχη της ΧΑ. Δεν γνώριζα ούτε προκύπτει ότι παρότρυνα… Όπως είπε η εισαγγελέας, μόνο ο προφορικός λόγος δεν αρκεί για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικών οργανώσεων. Είπε πως δεν μπορούν οι ομιλίες να χρησιμοποιούνται με μεμονωμένες φράσεις αλλά να εξετάζεται όλο το περιεχόμενο».

Υποστήριξε πως δεν κάνει λόγο για πολιτική δίωξη, καθώς, όπως είπε, σχετική αναφορά έχει γίνει ήδη από εισαγγελικές αρχές και πολιτικά πρόσωπα, στρέφοντας ωστόσο τα βέλη του στη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέχεια, εστίασε στο γεγονός πως δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, παρά τα αιτήματα, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Δένδιας, αλλά ούτε και η σύντροφος του Παύλου Φύσσα. Κατηγόρησε, επίσης, την εισαγγελέα της έδρας για μεροληψία με αφορμή ερωτήσεις της. «Η απόφασή σας αφορά και τις εκλογές του 2027, υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα. Υπήρξε μεροληψία της εισαγγελέως…».

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ανέφερε ότι την καταδικάζει πλήρως. «Άθλια και καταδικαστέα η δολοφονία Φύσσα. Έχω καταδικάσει άθλια εγκλήματα από μέλη της Χρυσής Αυγής που δεν είχα ευθύνη εγώ». Υποστήριξε πως ενημερώθηκε για την ανθρωποκτονία το επόμενο πρωί από δημοσιογράφους. «Η εικόνα που μου μετέφεραν ήταν πως πρόκειται για δολοφονία για οπαδικούς λόγους… Προφανώς δεν γνώριζα ότι ο Ρουπακιάς είχε σχέση με τη ΧΑ». Τόνισε πως το έγκλημα αυτό «τον δολοφόνησε πολιτικά», αφού βρίσκεται έξι χρόνια στη φυλακή.

«Αυτό το έγκλημα με δολοφόνησε και εμένα»

Υποστήριξε ακόμη ότι από το 2019 δεν ανήκει στη Χρυσή Αυγή, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Νίκο Μιχαλολιάκο. «Και εγώ, ως κατεστραμμένος, 6 χρόνια στη φυλακή, θέλω να μάθω τι έγινε».

Αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο σε στρατιωτική εκπαίδευση ή οργανωμένη δράση. «Σε ουδεμία στρατιωτική εκπαίδευση συμμετείχα… Δεν πίστευα ποτέ πως η δραστηριότητά μου ως έφεδρος θα με έφερνε κατηγορούμενο. Προσωπική μου ζωή αν πηγαίνουμε με φίλους στα βουνά, είναι άλλο πράγμα».

Τόνισε ότι η αρχή του κόμματος ήταν «ηρεμία και νομιμότητα», επικαλούμενος σχετικό έγγραφο προς τις τοπικές οργανώσεις. «Ήταν οξύς ο λόγος μου, αλλά αυτή ήταν η δουλειά μου». Υποστήριξε ότι, αν γύριζε τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγε γραφεία της ΧΑ σε όλη τη χώρα, καθώς «χάθηκε ο έλεγχος».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι στη φυλακή οδηγήθηκαν κυρίως όσοι είχαν λάβει υψηλούς σταυρούς προτίμησης στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε τους προστατευόμενους μάρτυρες για ψευδορκία.

Τέλος, εξαπέλυσε βολές και κατά του ΚΚΕ και της Λιάνας Κανέλλη, λέγοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις στήριζε δράσεις του ΠΑΜΕ. «Σε όλους τους χώρους υπάρχει αλητεία. Κάποια κόμματα αντιμετωπίζουν την αλητεία χαϊδεύοντας, όπως κάνει το ΚΚΕ».



Πηγή: newsbeast.gr