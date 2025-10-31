Ο Μπέος απάντησε για το περιστατικό με τον Τεττέη - «Είμαι εγώ ρατσιστής; Που έχω πάει και με μαύρη;» (vid)

Τον ισχυρισμό του ότι δεν είναι ρατσιστής έσπευσε να υπερασπιστεί για ακόμη μια φορά ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έχει δεχθεί κατά καιρούς έντονη κριτική για δηλώσεις του.

Ο δήμαρχος Βόλου βρέθηκε καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για τις κατηγορίες πως είναι ρατσιστής και ως επιχείρημα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα παρακάτω λόγια: «Έχω πάει με μαύρες σε μικρή ηλικία».

Σε ερώτηση αν τελικά είναι ρατσιστής και τι ακριβώς συνέβη με τον Τεττέη τον οποίο αποκάλεσε μαϊμού σε αγώνα μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου ο Μπέος είπε χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».

«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τεττέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…» σημείωσε.

Ο Αχιλλέας Μπέος έσπευσε να σημειώσει πως: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές μαύρους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν “θεά” δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;».

Πηγή: newsit.gr