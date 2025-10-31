«Δεν έχω την κάρτα μαζί, κάνε μου μεταφορά» - Η νέα απάτη μέσω social media

Πέραν της χρηστικότητας που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές αποτελούν γόνιμο έδαφος για απάτες από διάφορους επιτήδειους.

Ένα νέο κόλπο που σκαρφίστηκαν κάποιοι... καλοθελητές για να αποσπάσουν χρήματα φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, προειδοποιώντας τους χρήστες.

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για ένα καινούριο τέχνασμα εξαπάτησης που «κυκλοφορεί» τελευταία στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για κάποιον υποτιθέμενο φίλο που ζητάει να του κάνουμε μία μεταφορά, γιατί ξέχασε την κάρτα και πρέπει να κάνει μία πληρωμή.

«Δείτε πως εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media! Δέχτηκε μήνυμα από «φίλο» που ζητούσε επειγόντως χρήματα!

Όμως... δεν ήταν ο φίλος του! Στην πραγματικότητα ήταν απατεώνες που του «χάκαραν» τον λογαριασμό!

Σε κάθε περίπτωση μην καταθέτεις χρήματα, χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!

Ενημερώστε & άλλους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων!».

Πηγή: ethnos.gr