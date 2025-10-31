Εύβοια: Χωρίς δίπλωμα ο ασυνείδητος οδηγός που παρέσυρε το κοριτσάκι

Ο οδηγός παρουσιάσθηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας και συνελήφθη

Σε νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε το 6χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) από μοτοσικλέτα στην οδό Χαϊνά στη Χαλκίδα, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο οδηγός της μηχανής, Αλβανός υπήκοος, γεννημένος το 1994, συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας. Από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράσυρση πεζού, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Το παιδί, το οποίο αρχικά μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με την οδική ασφάλεια και την ανευθυνότητα οδηγών στους δρόμους της πόλης.

