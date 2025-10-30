Γλυκά Νερά -Βίντεο ντοκουμέντο: Ο 23χρονος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Λαυρίου

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει την πορεία του 23χρονου με τη μηχανή λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά﻿.

Στο βίντεο, που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται η μοτοσικλέτα του 23χρονου να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Λίγες στιγμές μετά ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση.

Ο νεαρός άνδρας, που κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα προς Παιανία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πράσινου Λόφου.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον 23χρονο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό και εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Μεταξύ των στοιχείων που διερευνώνται είναι και το ενδεχόμενο να υπήρχε άλλο όχημα στην περιοχή, κάτι που ίσως να επηρέασε την πορεία της μηχανής.

