Τέμπη: Η φράση που προκάλεσε την έκρηξη οργής των συγγενών - Βαριές εκφράσεις στο δικαστήριο

Η απόφαση των κατηγορουμένων να ζητήσουν για τρίτη φορά την αναβολή της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, καθώς και σχόλια των συνηγόρων υπεράσπισής τους προκάλεσε την έκρηξη οργής των συγγενών των θυμάτων. Σημειώνεται ότι η συνέχιση της δίκης μετατέθηκε τελικά για τις 28 Νοεμβρίου.

Τόσο η πλευρά των συγγενών των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας, όσο και η εισαγγελέας της έδρας ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Τις διαμαρτυρίες πυροδότησε μια φράση του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη, που είπε: «Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν, λέγοντας: «Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!».

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, oι δικηγόροι των δύο από των τρεις κατηγορούμενους είχαν προαναγγείλει αυτή τη στάση τους από τις 15 Οκτωβρίου. Μέσα στο δικαστήριο ακούστηκαν βαριές εκφράσεις μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, ακόμα και ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και την εισαγγελέα.

Οι συγγενείς έκαναν λόγο για εμπαιγμό από πλευράς των κατηγορουμένων που αγνόησαν την προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους για την εξακρίβωση της αλήθειας.

Οι συγγενείς έκαναν λόγο για μπούλινγκ από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης προς τους δικαστές και για μία διαδικασία που είχε στόχο να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης.

«Αν βλέπουμε τέτοιες τακτικές σε αυτή την δίκη φανταστείτε τι μας περιμένει στην κύρια δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου» έλεγαν χαρακτηριστικά οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Νίκος Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ο Παναγιώτης Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και στα δύο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, Σπύρος Πατέρας ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα περάσουν οι μεθοδεύσεις

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος οικογενειών θυμάτων δήλωσε: «Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν».

«Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ»

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου υπογράμμισε: «Με νομικά τερτίπια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σήμερα προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη. Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες και αυτό θα γίνει πάγια τακτική τους.

Η δίκη αυτή με τόσους δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και όλους τους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ, πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Καλώ τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ολομέλεια να βγουν σήμερα άμεσα και να λάβουν θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό σε βάρος των συγγενών των θυμάτων».

«Ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε»

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων σημείωσε πως: «εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

Κυριάκος Βελόπουλος: Ντρέπομαι για την κυβέρνηση και τους δικηγόρους

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε: «Ζητάνε με συμπεριφορά παράνομη οτιδήποτε θέλουν αυτοί. Πραγματικά αν ήσασταν μέσα στο δικαστήριο θα αισθανόσασταν ντροπή. Αναρωτιέμαι πως αντέχει η έδρα του δικαστηρίου αυτό το απίστευτο μπούλινγκ από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία θα καταγγελθεί και στο ελληνικό κοινοβούλιο για προσπάθεια όχι επηρεασμού πλέον αλλά τρομοκράτησης της έδρας. Ντρέπομαι για τους κυρίους, απαράδεκτη συμπεριφορά. Προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις που θα καθυστερήσουν τη δικαιοσύνη για μια ακόμη φορά.

Ντρέπομαι για την κυβέρνηση και τους δικηγόρους, γιατί ο κ. Καπερνάρος είναι και πολιτικό πρόσωπο. Για να συμπεριφέρεσαι έτσι στο δικαστήριο σημαίνει ότι έχεις πλάτες και οι πλάτες έχουν ονοματεπώνυμο. Ζητούν για τρίτη φορά να μην γίνει η δίκη. Ντρέπομαι για την αήθη συμπεριφορά και την ασέβεια τους, αν ήταν σε άλλη χώρα θα είχαν συλληφθεί ήδη».

