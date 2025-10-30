Λεωφορείο στον Πειραιά παρέσυρε ηλικιωμένη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Το ατύχημα έγινε στην λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά ενώ η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση από το λεωφορείο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να έχει τραυματιστεί πολύ άσχημα στο πόδι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες η γυναίκα πήγαινε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο και μπλέχτηκε η τσάντα στην πόρτα με αποτέλεσμα να προκληθεί το σοβαρό ατύχημα.

Πηγή: newsit.gr