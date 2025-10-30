Εύβοια: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που χτύπησε και εγκατέλειψε παιδί

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο οδηγός δικύκλου που χτύπησε και εγκατέλειψε 4χρονο παιδί το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη Χαλκίδα στην Εύβοια.

Το περιστατικό όπως αναφέρει το evia online συνέβη στην περιοχή της Λιανής Άμμου στο δήμο Χαλκιδέων την ώρα που βρισκόταν σε διάβαση πεζών μαζί με τον πατέρα της.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου του γίνονται εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν φέρει εξωτερικά τραύματα εκτός από εκδορές. Αυτή την στιγμή γίνονται εξετάσεις για τυχόν εσωτερική αιμορραγία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας στο evia online ο άνδρας οδηγούσε μια βέσπα ασημί και είχε ταχύτητα που παρα λίγο να τρακάρει και τον ίδιο.

Πηγή: cnn.gr