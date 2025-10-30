ΕΛΤΑ: Κλείνουν ξαφνικά πάνω από 200 καταστήματα - Στα κάγκελα οι δήμοι

Ψυχρολουσία προκάλεσε σε χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν αιφνιδιαστικά πάνω από τα 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για συνολικά 204 καταστήματα όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία το απόγευμα της Πέμπτης, μιλώντας για σχέδιο αναδιάρθρωσης,. Ήδη αρκετά καταστήματα τα οποία είναι προ του λουκέτου αναρτούν σχετική ανακοίνωση, με την οποία οι κάτοικοι ενημερώνονται για το από πού θα μπορούν να εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουν κυκλοφορήσει, διακοπή λειτουργίας σε καταστήματα ΕΛΤΑ, θα υπάρξει στον Ορχομενό, σε Αρτάκη, Βασιλικό, Ερέτρια, Αλιβέρι, Λίμνη και Ψαχνά στην Εύβοια, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο Χαϊδάρι, στο Μαραθώνα, στον Χολαργό, στα Χανιά, στη Λέσβο και σε πολλές άλλες περιοχές.

Τι λένε τα ΕΛΤΑ

Την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με «ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα», ανακοίνωσε η εταιρεία. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι με την κίνηση ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες.

Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, τονίζουν ότι «παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ – με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Σημειώνουμε ότι η ταχυδρομική αγορά υφίσταται τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας».

Οι αντιδράσεις για τα λουκέτα

Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο δήμος Τυρνάβου, δηλώνει πως στέκεται ενάντια στο επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, που γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με την απόφαση, το κατάστημα παύει τη λειτουργία του την Παρασκευή. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους κατοίκους του Δήμου – ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου».

Με αφορμή, το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, στο Κιάτο της Κορινθίας, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, αναφέρει σε ανάρτησή του, πως: (…) Η ΕΛΤΑ Α.Ε ως φορέας καθολικής υπηρεσίας, έχει θεσμική υποχρέωση, που απορρέει και από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα απ’ τον τόπο κατοικίας τους. Οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, όπως κινητές μονάδες ή τοπικοί πράκτορες, παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα αυτής της υποχρέωσης (…).

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της Περιφερειακής Αρχής για το κλείσιμο υποκαταστημάτων του ΕΛΤΑ στο Βόρειο Αιγαίο και θα θέσει αύριο το ζήτημα στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης που θα βρίσκονται στην Μυτιλήνη. Ζητά «να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων, τουλάχιστον με εναλλακτικά σχήματα ή ενισχυμένα κινητά συνεργεία».

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ απέστειλε και ο δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος για το κλείσιμο του υποκαταστήματος Ραχών.

Παράλληλα, μια σειρά από βουλευτές έχουν εκδώσει ανακοινώσεις ή έχουν καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις διαμαρτυρόμενοι για την εξέλιξη. Αντίστοιχα, η τέως υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου έστειλε επιστολή στο Υπερταμείο για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Αχαΐα.

Πού κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ

Περιοχές στις οποίες πρόκειται να κλείσουν καταστήματα και έχουν υπάρξει αντιδράσεις όπως προκύπτει από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι στους δήμους: Τυρνάβου, Λοκρών (στην Αταλάντη), Ερυμάνθου (Χαλανδρίτσα), Τζουμέρκων (Πράμαντα), Ορχομενού (Ορχομενός), Αριστοτέλης (Ιερισσός και Αρναία), Οιχαλίας (Θουρία, Μελιγαλά, Κορώνη και Πεταλίδι) και πολλές περιοχές ακόμη.

Σύμφωνα με τον επικείμενο σχεδιασμό κλείνουν στη Λέσβο τα υποκαταστήματα Αγιάσου και Πλωμαρίου του δήμου Μυτιλήνης , Ερεσού Μολύβου και Μανταμάδου του δήμου Δυτικής Λέσβου. Ακόμα το υποκατάστημα Μούδρου στη Λήμνο, Καλαμωτής στη Χίο και Ραχών στην Ικαρία.

