Μητροπολίτης «μάλωσε» διευθυντή δημοτικού - Ήρθες να εκφωνήσεις λόγο με τα πουκάμισα έξω; Απαράδεκτος» (vid)

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στη Ζάκυνθο η δημόσια παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομου, προς τον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού, Ηλία Φλάμπουρα, σχετικά με την ενδυμασία του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κ. Χρυσόστομος προσέγγισε τον εκπαιδευτικό και του είπε χαρακτηριστικά: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος».

Παρά τη δημόσια παρατήρηση, ο διευθυντής του σχολείου ολοκλήρωσε κανονικά τον λόγο του, σημειώνοντας στο τέλος ότι η αντίδραση ίσως αποτελούσε απάντηση σε όσους τον είχαν επιτεθεί στην αρχή της ομιλίας του: «Επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν».

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του καταδίκασε την ενέργεια του Μητροπολίτη χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στο νησί». Ο Σύλλογος τόνισε ότι «ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή, δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα».

Στην πλήρη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος σημειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία και ότι αξίζουν αντίστοιχο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως θεσμικού ρόλου. Η δημόσια επίπληξη σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που πρεσβεύει η Εκκλησία.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς από όλα τα θεσμικά όργανα, επισημαίνοντας ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν εξαρτάται από την εμφάνισή του, αλλά από το ήθος, τη στάση ζωής και τον τρόπο που ως παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία. «Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι «τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα, πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει».

Τέλος, ο Σύλλογος καλεί όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και στο πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας έτσι ένα κλίμα αλληλοεκτίμησης και συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και της κοινωνίας.

