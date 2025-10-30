Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχέσει το αρχείο με τις αιτήσεις του 2025

Η οικονομική αστυνομία συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αρχεία του 2025.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Μίνα Καραμήτρου στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN θα κατάσχουν το αρχείο των αιτήσεων για το 2025. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF στις 13 Οκτωβρίου για έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του Οργανισμού και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 προφυλακίσεις για το σκάνδαλο

Τη Δευτέρα (27/10) ολοκληρώθηκε η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία λήψης απολογιών των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Ο κύκλος των απολογιών για το σκάνδαλο συνεχίστηκε με τρεις νέες προφυλακίσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων στους 13.

Τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν ο πατέρας φερόμενου αρχηγού, ο οποίος απολογήθηκε τελευταίος. Σημειώνεται ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», γιατί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ακόμη μεταξύ αυτών βρισκόταν και ο λογιστής, ο οποίος φέρεται ότι είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών και την οργάνωση του κυκλώματος. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάθεση συνεργασίας που έδειξε ο λογιστής με τις αρχές από την πρώτη στιγμή, αλλά και η απολογία του, ήταν αυτά που καθόρισαν την εξέλιξη της ποινικής του μεταχείρισης.

Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε έναν συνεργάτη στο γραφείο του, αυτός έφτιαχνε το Ε9, αυτός έκανε τις αλλαγές και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε.

Πηγή: ethnos.gr