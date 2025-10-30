Μαρία Νιώτη: «Θεέ μου, τρέξτε - Είναι νεκρές» - Οι πρώτες κλήσεις στο 911 μετά την παράσυρσή της

Ηχητικό ντοκουμέντο με τις δραματικές πρώτες στιγμές μετά τη φονική παράσυρση της Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας από το όχημα που οδηγούσε ο πρώην σύντροφος της πρώτης, Βίνσεντ Μπατιλόρο, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το ηχητικό προέρχεται από κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ (911) με μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια λέγοντας ότι ακριβώς έξω από το σπίτι της βρίσκονται πεσμένα στον δρόμο δύο άτομα.

«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου. Ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα. Δύο άτομα, ελάτε γρήγορα», λέει η γυναίκα ενώ σύμφωνα με τη New York Post αυτόπτες μάρτυρες που επίσης κάλεσαν τις Αρχές έλεγαν στο τηλέφωνο «καμία δεν έχει τις αισθήσεις της, είναι νεκρές. Θέε μου, μόλις βγήκα στον δρόμο, βιαστείτε».

Η Μαρία με καταγωγή από τη Ρόδο και η κολλητή της φίλη Ισαμπέλα, παρασύρθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου από τον Βίνσεντ Μπατιλόρο στο Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ. Ο 17χρονος δράστης παραδόθηκε στον πατέρα του που ήταν πρώην αστυνομικός και το αξιοπερίεργο, για το οποίο οι οικογένειες των θυμάτων κατηγορούν τις Αρχές, είναι ότι δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες το ίδιο βράδυ, αλλά αρκετές ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με όσα είπαν η οικογένεια και φίλες της Μαρίας, ο Μπατιλόρο δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό τους και της έκανε stalking για αρκετούς μήνες, παρακολουθώντας την σε ενοχλητικό και απειλητικό βαθμό.

CRANFORD CRASH: News 12 has obtained the 911 calls released from a hit-and-run crash in Cranford that claimed the lives of two 17-year-old girls. https://t.co/CFOhUmQgug#News12NJ #911Call pic.twitter.com/qeiQAi2t5s — News12NJ (@News12NJ) October 28, 2025



Το βίντεο του δράστη πριν την σύλληψη του

Σύμφωνα με τη New York Post, μία ημέρα πριν συλληφθεί, ο 17χρονος ανάρτησε ένα βίντεο στο YouTube, όπου εξέφραζε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και υπονοούσε ότι υπάρχει ιστορία πίσω από όσα έγιναν.

Στη συνέχεια, παραπονέθηκε ότι οι ντόπιοι απειλούσαν την οικογένειά του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο αυτό το δράμα», ενώ ισχυριζόταν ότι είχε «υποστεί εκφοβισμό» λόγω «ψευδών κατηγοριών» στο παρελθόν.

Ο Μπατιλόρο περνούσε ώρες έξω από το σπίτι της Μαρίας και οι οικογένειες των δύο θυμάτων ισχυρίζονται ότι σχεδίαζε για πολύ καιρό τις δολοφονίες.

Φέρεται όχι μόνο να την πίεζε για επανασύνδεση, αλλά να έστελνε και απειλητικά μηνύματα σε αγόρι με το οποίο εκείνη άρχισε να βγαίνει αφού χώρισαν οι δρόμοι τους.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το CBSNews, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας (29.09.2025) σε μια ήσυχη περιοχή. Η αστυνομία αναφέρει ότι το μαύρο Jeep Compass του 2021 που παρέσυρε τις δύο έφηβες δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η Μαρία Νιώτη και η Ισαμπέλα Σάλας, παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Πηγή: ethnos.gr