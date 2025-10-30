Οι αγρότες στους δρόμους - Ετοιμάζονται για μαζικές κινητοποιήσεις με σκληρά μπλόκα από τις αρχές Δεκεμβρίου

Για μαζικές κινητοποιήσεις με σκληρά μπλόκα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι, με την έναρξή τους να προσδιορίζεται στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Αυτό ανέφερε στο ethnos.gr ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Λάρισα, Χρήστος Σιδερόπουλος, σημειώνοντας ότι αυτό το διάστημα γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και των δύο επαγγελματικών κλάδων μεταξύ τους, προκειμένου τα αιτήματα των κινητοποιήσεων να είναι συγκεκριμένα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σιδερόπουλος, στόχος είναι οι φετινές κινητοποιήσεις του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κόσμου να σημειώσουν πολύ μεγάλη επιτυχία, κάτι που θα γίνει, αν αποφευχθούν το μπάχαλο στα αιτήματα και οι ριζοσπαστικές αντιδράσεις.

