Ο 5χρονος Γαβριήλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο έκανε «παρέλαση» ντυμένος τσολιάς στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου (vid)

Η καθημερινότητα του 5χρονου Γαβριήλ δεν είναι καθόλου συμβατή με την ηλικία του. Δεν κάνει ό,τι τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του καθώς πριν δύο χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο και δίνει τη γενναία του μάχη για να τον κερδίσει.

Κι επειδή δεν το βάζει κάτω ως μικρός ήρωας που είναι, την Τρίτη τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κάνοντας παρέλαση στους διαδρόμου του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης ντυμένος τσολιάς.

«Εμείς ήταν να βγούμε κανονικά, θα κάναμε την Παρασκευή την παρέλασή μας εδώ στο παιδοογκολογικό του είχαμε πάρει την στολή του τσολιά και ήθελα πολύ να το κάνει, μου είπε και η νηπιαγωγός, μου είπαν να τον ντύσω και έτσι το κάναμε και το χάρηκε πάρα πολύ. Το έζησε. Μαζί με αυτόν το ζήσαμε και εμείς, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ.

Συγκινήθηκα απίστευτα. Είμαι πολύ περήφανη. Το χάρηκε πάρα πολύ και έλεγε “εν δυο, εν δυο”. Πίσω του ήταν η δασκάλα του νοσοκομείου, η νηπιαγωγός μας και ο Γαβριήλ προχωρούσε μπροστά», είπε στον ALPHA η μητέρα του, Παρθένα Τσικλίδου.

Η οικογένεια του παιδιού κάνει έκκληση για αιμοπετάλια. Όπως είπε η μητέρα του «κάνει συχνά μεταγγίσεις επειδή τα στοιχεία του πέφτουν με τις χημειοθεραπείες που κάνει. Τώρα τελευταία έκανε συχνά μεταγγίσεις και δεν μπορούσαμε να βρούμε β’ αρνητικό γιατί αυτό ζητάνε οι γιατροί. Είναι δύσκολη η ομάδα αίματός του, έτσι απευθύνθηκα στον κόσμο για να με βοηθήσει. Δόξα τω Θεό σήμερα με τα στοιχεία του μας ανέβασε. Τα έχει κρατήσει τα αιμοπετάλιά του, σήμερα τα στοιχεία του είναι κάπως καλύτερα και προχωράμε».

Πηγή: ethnos.gr