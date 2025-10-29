Πρέβεζα: Θάβουν τόνους από ζωικά απόβλητα κοντά στον ποταμό Λούρο - Αποκαλυπτικό βίντεο

Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στην Πρέβεζα, καθώς έθαψαν κοντά στον ποταμό Λούρο, τόνους από ζωικά απόβλητα σε αυλή εταιρείας.

Βίντεο από την παράνομη μεταφορά των αποβλήτων, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, στο οποίο φαίνονται εκσκαφείς να ανοίγουν τις τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος άλλων 12 ατόμων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος άδειασε στο προαύλιο εταιρείας ενός 40χρονου, οχτώ φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτειας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι είχαν προσπαθήσει να κρύψουν την πρόσβαση στο σημείο που έριξαν τα απόβλητα χρησιμοποιώντας μηχανήματα, μεταλλικά εμπόδια και δύο φορτηγά.

Παράλληλα βρέθηκαν σε σωρούς τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού:

«Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου. Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι: Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων».

Πηγή: iefimerida.gr