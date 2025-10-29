Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο της 70χρονης με τον 38χρονο - Είχαν τσακωθεί ξανά πριν μια εβδομάδα

Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα. Το STAR προχωρά σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση και το παρελθόν του δράστη.

Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την Μπέττυ, όπως την φωνάζουν οι φίλες της. Την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι γιατί τάιζε τις αδέσποτες γάτες.

«Είναι σε καταστολή, δεν μπορούν να την ξυπνήσουνε. Σήμερα κάνανε μία προσπάθεια μικρή, την ξυπνήσανε αλλά ανέβασε πίεση και αν δεν σταθεροποιηθούν όλα τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να στρεσαριστεί το κεφάλι της», λέει η κόρη της γυναίκας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στην κάμερα του star τα λόγια του 38 χρόνου λίγο πριν αρχίσει να την χτυπά.

«Πλησιάζει εκεί αυτός ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο, αρχίζει να ουρλιάζει να της φωνάζει ότι φύγε θα σε σκοτώσω, απομακρύνσου είναι το σπίτι μου εδώ, μένω με τη γυναίκα μου έλεγε και κάτι τέτοια. Απομάκρυνε την κυρία και αυτός βγαίνει με φόρα και αρχίζει να τον κυνηγάει!»

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο

Όπως αποκαλύπτει το Star, σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το αιματηρό περιστατικό έχει συμβεί ξανά ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον 38χρονο και την άτυχη γυναίκα - τότε είχε κληθεί και είχε έρθει και η αστυνομία.

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο, ο 38χρονος πιάνοντας το κεφάλι του, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του στους αστυνομικούς.

«Κυριακή νομίζω ήτανε που είχε πάει πάλι εκεί στο σημείο κυρία για να ταΐσει τις γάτες και αυτός της επιτέθηκε φραστικά και άρχισε και φώναζε και την έβριζε, ήρθε η αστυνομία και αυτό δεν έγινε κάτι άλλο».

«Η αστυνομία (πήγε) μαζί με κάποιους υπεύθυνους του Δήμου, και δεν το μαζέψανε. Δεν το μάζεψαν γιατί λέει πρέπει να κάνετε μήνυση. Το δίκιο μου εγώ που θα το βρω;», λέει η κόρη της 69χρονης.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε να εκκρεμεί σε βάρος του κάποια απόφαση σύλληψης ή εντοπισμού, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν όταν το «έσκαγε» από ψυχιατρικά ιδρύματα, έτσι στο τότε συμβάν δε δόθηκε έκταση.

Ο 38χρονος Απασχολεί Διαρκώς τις Αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2024, συλλαμβάνεται για κλοπή μοτοσικλέτας.

Το 2025 απασχολεί και πάλι τις αρχές με δύο περιστατικά απόδρασης και πολλαπλές συλλήψεις - για διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κλοπές.

Ο 38χρονος, οδηγήθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί θα εξεταστεί από τους ψυχιάτρους, που θα αποφανθούν για την τύχη του.

