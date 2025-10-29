Στην Ψυχιατρική ο 32χρονος που έσπειρε τον τρόμο στον ΒΟΑΚ, πέφτοντας πάνω σε 8 αυτοκίνητα

Το δρόμο για την Ψυχιατρική κλινική προκειμένου να εξεταστεί από τους ειδικούς και να αποφανθούν για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας πήρε ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος τη Δευτέρα έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό στον ΒΟΑΚ καθώς έπεσε σκόπιμα με μεγάλη ταχύτητα, όπως περιγράφεται, διαδοχικά σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι οδηγοί και συνεπιβάτες υπέστησαν σοκ, κάποιοι μάλιστα κινδύνευσαν καθώς τα οχήματα τους εξετράπησαν της πορείας τους και έπεσαν είτε στο διαχωριστικό στηθαίο, είτε σε χαντάκια στην άκρη του δρόμου.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν πρωινές ώρες της Δευτέρας στο τμήμα του ΒΟΑΚ, από Πρασσά μέχρι Γούβες. Οικογένεια τουριστών με μικρά παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα από την λαχτάρα που έζησαν καθώς ήταν τέτοια η μανία του 32χρονου που ένιωσαν, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, σαν να ήθελε να τους σκοτώσει.

Τελικά, ο νεαρός αλλοδαπός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο. Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και τον συνέλαβαν.

Προέκυψε πάντως ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Κρίθηκε αναγκαία η εξέταση του από Ψυχιάτρους ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του και να αποφανθούν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα αν είναι ή όχι υπόλογος ποινικά.

