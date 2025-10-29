Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας - Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Πανικός επικράτησε σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας, το βράδυ της Τρίτης, όταν ξέσπασε καυγάς μεταξύ τριών ατόμων.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενεπλάκη σε επεισόδιο με 24χρονο. Στον καυγά όμως συμμετείχε, στη συνέχεια, και ένας 31χρονος Αλβανός γνωστός στις διωκτικές Αρχές της Πάτρας.

Οι πληροφορίες του τοπικού μέσου αναφέρουν ότι ο 31χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου, ο οποίος έπεσε αναίσθητος στο έδαφος. Ο 31χρονος δεν δίστασε να τραβήξει πιστόλι και το στρέψει προς τον 24χρονο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαμώνων.

Στο νυχτερινό μαγαζί επικράτησε πανικός και θαμώνες επενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν τον 31χρονο να κάνει χρήση του όπλου.

Οι αρχές, αφού ενημερώθηκαν, εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Εις βάρος του του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ενεπλάκη αρχικά με τον παθόντα στον καβγά.

Το πρωί της Τετάρτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 31χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

