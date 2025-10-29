Νέα Κίος: Σε 15 χρόνια καταδικάστηκε και συνοδηγός του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκε η 37χρονη το 2024

Σε 18 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε σήμερα (29.10.2025) ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στη Νέα Κίο, πέρσι, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 37χρονη μητέρα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βαριά ποινή «έφαγε» και ο συνοδηγός που βρισκόταν στο όχημα.

Εκδικάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Αργολίδας στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν βρήκε τραγικό θάνατο η 37χρονης μητέρας.

Οι δύο νεαροί – οδηγός και συνοδηγός – που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη αυστηρότητα από το δικαστήριο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης, σύμφωνα με τους δικηγόρους των δύο νεαρών, εστιάζεται στην αυστηρότητα που επέδειξε το δικαστήριο στον συνοδηγό, ο οποίος, παρόλο που δεν μπορούσε να αποτρέψει την πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καταδικάστηκε με βαρύτατη ποινή χωρίς αναστολή.

Ο συνοδηγός καταδικάστηκε ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ελληνική επιβάλλει ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος.

Στον νεαρό μάλιστα, παρόλο που είχε λευκό ποινικό μητρώο, δε χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ούτε αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Από τη μεριά της, η οικογένεια της άτυχης 37χρονης έκανε λόγο για παραδειγματική τιμωρία, ενώ δήλωσε ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου.

Το χρονικό

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 έξω από ένα βενζινάδικο στη Νέα Κίο. Σε βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται η σφοδρή σύγκρουση από την οποία έχασε τη ζωή της η 37χρονη μητέρα.

Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα έκανε κόντρες εκείνο το πρωινό, στην παραλιακή της περιοχής.

Μέσα σε αυτό βρίσκονταν οι δύο Ρομά που τραυματίστηκαν, για τους οποίους είχαν γίνει καταγγελίες στις Αρχές το προηγούμενο διάστημα, για συμμετοχή σε παράνομους αγώνες ταχύτητας.

Η άτυχη γυναίκα πήγαινε κανονικά στο ρεύμα της, χωρίς να τρέχει. Ούτε ο οδηγός, ούτε η άτυχη γυναίκα που σκοτώθηκε είχαν περιθώρια αντίδρασης.

Το αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και το φρενάρισμα ήταν αδύνατον να αποτρέψει το δυστύχημα.

