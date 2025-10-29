Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους

«Όπου κι αν βρισκόμαστε, αυτό που ακούμε είναι κυρίως θόρυβος. Αν τον αγνοήσουμε, μας ενοχλεί. Αν τον ακούσουμε, γίνεται συναρπαστικός», έλεγε ο Αμερικανός συνθέτης, φιλόσοφος και μουσικολόγος, Τζων Κέιτζ.

Πόσο μπορεί να ισχύσει η ρήση του στην σημερινή πολύβουη Αθήνα, όπου η αστική ηχορύπανση έχει καταστεί βασανιστική για όσους ζουν και εργάζονται στην πρωτεύουσα; Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως κυκλοφοριακό, δυνατή μουσική σε καταστήματα, οχλαγωγία ή άλλες δραστηριότητες. Το παζλ όμως που δημιουργείται από όλους αυτούς τους παράγοντες εξελίσσεται σε πρόβλημα για την υγεία των πολιτών.

Ως περιβαλλοντικός θόρυβος νοείται ο ανεπιθύμητος ή επιβλαβής εξωτερικός ήχος που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κύρια πηγή επιβλαβούς περιβαλλοντικού θορύβου, δηλαδή της ηχορύπανσης, είναι η οδική κυκλοφορία, ακολουθούμενη από τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία.

