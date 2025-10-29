Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 52χρονου – Πώς ξεκίνησε ο μοιραίος καβγάς

Ένας καβγάς που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 έξω από νυχτερινό κέντρο στο Ναύπλιο κατέληξε σε τραγωδία, με τον θάνατο ενός 52χρονου άνδρα ύστερα από οκτώ μήνες νοσηλείας.

Ήταν 06:20 το πρωί, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο του Mega, όταν ο καβγάς ξεκίνησε για μια ασήμαντη αφορμή:

– «Δεν πίνω αλκοόλ σου λέω, δεν το θέλω»

– «Εντάξει, ο κύριος σε κέρασε.»

Η ένταση κορυφώθηκε:

– «Εσύ τι πρόβλημα έχεις;»

– «Θες να το λύσουμε;»

– «Τι πρόβλημα υπάρχει;»

– «Θες να το λύσουμε;»

Οι άνδρες πιάνονται στα χέρια.

– «Ρε (…) ξεκολλάτε…»

– «Ρε (…) της λάσπης. Αμόλα μωρή.»

– «Ξεκόλλα.»

– «Φύγε από εδώ εσύ.»

– «Φύγε ρε βλάκα.»

– «Ξεκόλλα ρε (…).»

Ο 52χρονος δέχεται χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα και σωριάζεται αναίσθητος. Ένας άνδρας επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα και να καλέσει ασθενοφόρο.

– «Ξεκολλάτε ρε (…).»

– «Άστον ρε (…) είναι μεθυσμένος ρε (…) δεν τον βλέπεις;»

Η φίλη του 52χρονου δεν σταματά και συνεχίζει την ένταση:

– «Εσύ θα φύγεις. Θα φύγεις.»

– «Πάρε ασθενοφόρο.»

– «Φέρε μου το ασθενοφόρο ρε. Εσύ θα φύγεις και θα πας φυλακή.»

– «Είσαι κουτή;»

– «Εγώ είμαι κουτή;»

Αρπάζει έναν από τους εμπλεκόμενους από τον γιακά:

– «Χτύπησε με ρε.»

Ένας τρίτος επιχειρεί να τους χωρίσει, όμως ο δράστης σπρώχνει τη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Τότε συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης του 52χρονου.

– «Ρε (…) πάρε ένα ασθενοφόρο.»

Από το εσωτερικό του μαγαζιού ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει:

– «Χάνω τον άντρα μου. Τον άντρα μου.»

Ναύπλιο: Ένοχοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία

Ο 52χρονος που αποτυπώθηκε πεσμένος στον δρόμο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος μέχρι που 8 μήνες αργότερα, «κατέληξε».

Ωστόσο το διάστημα αυτό, ο 52χρονος έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μόνο με νοήματα, κατέθεσε μηνύσεις κατά των δύο ανδρών που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να τον χτυπούν, αλλά και κατά της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, καθώς τους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς του περιστατικού.

Όπως προκύπτει από τα όσα είχε πει ο ίδιος ο 52χρονος, ο άνδρας βγήκε σε μπαρ για να διασκεδάσει με την 40χρονη φίλη του. Το μαγαζί έκλεισε νωρίτερα και η 40χρονη επέμενε να πάνε να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο.

Ο 52χρονος διαφωνούσε γιατί ήξερε ότι η φίλη του έχει διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ που ήθελε να πάνε, για επαγγελματικούς λόγους. Υπέκυψε όμως και όπως αποδείχθηκε αυτή του η απόφαση, ήταν μοιραία για τη ζωή του.

«Γνώριζα ότι η φίλη μου είχε διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, γιατί ήταν ανταγωνιστές. Ήξερα ότι με το να πάμε εκεί θα υπήρχε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Αφού η φίλη μου με πίεσε πολύ δέχθηκα να πάμε στο μπαρ. Αυτή χόρευε προκλητικά όλη την ώρα, ενώ εγώ προσπαθούσα να διατηρήσω όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ για να μην δυναμιτίσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Όσο περνούσε η ώρα η φίλη μου γινόταν εριστική, καθώς ζητούσε από τον DJ να βάζει τα τραγούδια που ήθελε, ενώ εξακολουθούσε να χορεύει προκλητικά. Όταν οι υπάλληλοι μας είπαν ότι το μαγαζί πρέπει να κλείσει αντί να πληρώσουμε, άρχισε να φωνάζει ότι το μπαρ θα κλείσει μόνο όταν αυτή το θελήσει, λέγοντας ταυτόχρονα στον dj να μη διακόψει τη μουσική γιατί είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα.

»Το προσωπικό επέμεινε ότι έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και μας κέρασε μερικά σφηνάκια πριν παίξει το τελευταίο τραγούδι. Τότε η φίλη μου άρχισε να βρίζει και να ειρωνεύεται προς πάσα κατεύθυνση. Μου ζητούσε να την υποστηρίξω, αλλά εγώ δεν το έκανα. Αυτό την έκανε ακόμα πιο εριστική. Τότε, δύο εργαζόμενοι στο μπαρ, μας έδιωξαν και τους δύο από μέσα. Ενώ εγώ δεν προέβαλα αντίσταση, άρχισαν μόλις βγήκα από το μπαρ να με χτυπούν βίαια στο κεφάλι και το σώμα, ενώ ταυτόχρονα με έβριζαν και με απειλούσαν. Ο ένας δράστης φορούσε κοκάλινα γάντια. Λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα αναίσθητος στο έδαφος. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα δε θυμάμαι απολύτως τίποτα».

Ο Βαγγέλης Δελής, δικηγόρος του 52χρονου, μιλώντας στο Mega είπε πως το δικαστήριο με σημερινή του απόφαση έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καταδικάζοντάς τους σε 9 έτη κάθειρξης χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης.

