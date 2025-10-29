Το Πεντάγωνο αποκτά νέα όψη – Πρώτη μεγάλη παρέμβαση μετά από 77 χρόνια

New age για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας– νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (29.10.2025) παρουσιάζεται η νέα βιοκλιματική όψη του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια- η νέα εποχή εγκαινιάζεται στις 18:00.

Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μετά τη σημερινή τελετή, ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη δημιουργία μιας νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ, με ανακαινισμένο χώρο υποδοχής των Υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, στη δημιουργία ενός μνημείου κιβωτού της εθνικής μνήμης, το οποίο θα έχει όλα τα ονόματα των πεσόντων υπέρ της πατρίδος.

Δείτε live την τελετή αποκαλυπτηρίων:

Οι υπάρχουσες πλάκες με τα ονόματα των 121.692 πεσόντων (Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους), που υπάρχουν ήδη στο χώρο του στρατοπέδου και είναι προϊόν της προσήλωσης του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Στρατηγού Φλώρου στη διάσωση της εθνικής μνήμης, έχει προβλεφθεί να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν με σεβασμό σε έναν ιδιαίτερο χώρο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Επίσης, υπάρχει φύτευση δύο αλσυλλίων ελαιών δεξιά και αριστερά του μνημείου. Η μια έχει 25 ελαιόδεντρα, όπως είναι η 25η Μαρτίου και η άλλη θα έχει 28 ελαιόδεντρα, για την 28η Οκτωβρίου.

Τέλος, υπάρχει ένα υπόγειο γκαράζ στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων που θα επιτρέψει την πολύ καλύτερη, ορθολογικότερη και αισθητικά και περιβαλλοντικά υπέρτερη αξιοποίηση του χώρου του Στρατοπέδου Παπάγου.

Δένδιας: «Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή»

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» και στην «Ατζέντα 2030», τη στρατηγική αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης».

«Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή» έγραψε στο Facebook ο υπουργός Νίκος Δένδιας.

Πηγή: newsit.gr