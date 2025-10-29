«Χείμαρρος» ο Βάλλης για το επεισόδιο στο πλοίο «Αριάδνη» – «Να αποδοθούν ευθύνες»

Το πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά, που οδήγησε στην απομάκρυνση του Λιμενάρχη μετά το επεισόδιο βίας σε βάρος επιβάτη την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο πλοίο «Αριάδνη»» όταν ένας 72χρονος δέχθηκε επίθεση από 36χρονο, έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ευθύνη, η αυτοσυγκράτηση και ο σεβασμός αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ναυτικής κοινότητας συνολικά.

Η ανακοίνωση Βάλλη για το περιστατικό στο πλοίο «Αριάδνη»

Η θάλασσα απαιτεί πειθαρχία, επαγγελματισμό και ψυχραιμία, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις πειθαρχικές διαδικασίες και στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν και να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια , καθώς και στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος κ. Τρυφών Κοντιζά , για την άμεση και αποφασιστική τους αντίδραση. Η έγκαιρη παρέμβαση και η μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας εντός του Σώματος αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η Πολιτεία παραμένει προσηλωμένη στην αρχή της διαφάνειας και του επαγγελματισμού.

Η ελληνική ναυτιλία στηρίζεται πάνω σε αξίες – όχι μόνο στη γνώση και την εμπειρία, αλλά και στον σεβασμό του ανθρώπου. Η πρόληψη, η αυτοπειθαρχία και η σωστή εκπαίδευση είναι οι πραγματικές άγκυρες της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στη θάλασσα. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς δεν μας χαροποιούν αλλά μας θλίβουν.